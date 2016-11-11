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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Литва
Словакия - Литва: обзор матча 11 ноября 2016
Словакия
11.11.2016, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 4 тур
4 : 0
Завершен
Литва
12'
А. Немец
15'
Ю. Куцка
36'
М. Шкртел
87'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Литва
Замена
М. Беро
️️️️
В. Вайсс
90'
87'
Замена
М. Ружгис
️️️️
Н. Вальскис
ГОЛ! 4:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Д. Швенто
87'
Замена
Д. Швенто
️️️️
Р. Мак
84'
Замена
М. Дуриш
️️️️
А. Немец
77'
52'
Желтая карточка
Г. Фрейдгеймас
ГОЛ! 3:0!
М. Шкртел
Пас отдал
В. Вайсс
36'
33'
Замена
К. Чведукас
️️️️
А. Зулпа
ГОЛ! 2:0!
Ю. Куцка
Пас отдал
А. Немец
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Немец
Пас отдал
П. Пекарик
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
7
Владимир Вайсс
ПП
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Литва
17
Мантас Куклис
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
19
Нериус Вальскис
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
АП
7
Артурас Зулпа
ПП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
8
Филип Кисс
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
9
Симонас Паулюс
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
18
Манфредас Ружгис
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Козачик
3
Шкртел
4
Дюрица
14
Шкриньяр
15
Губочан
2
Пекарик
17
Гамшик
19
Куцка
7
Вайсс
20
Мак
11
Немец
4-3-1-1
17
Куклис
23
Андриюшкевичус
3
Фрейдгеймас
4
Гирдвайнис
8
Вайткунас
7
Зулпа
11
Новиковас
19
Вальскис
14
Сливка
10
Черных
7
Вайсс
21
Беро
21
Беро
7
Вайсс
20
Мак
18
Швенто
18
Швенто
20
Мак
11
Немец
21
Дуриш
21
Дуриш
11
Немец
19
Вальскис
18
Ружгис
18
Ружгис
19
Вальскис
7
Зулпа
13
Чведукас
13
Чведукас
7
Зулпа
Остались в запасе
Словакия
Литва
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
8
Филип Кисс
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
Главный тренер
Ян Козак
14
Витаутас Лукша
ЦП
2
Линас Климавичус
ЦЗ
9
Симонас Паулюс
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
8
Филип Кисс
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
Остались в запасе
14
Витаутас Лукша
ЦП
2
Линас Климавичус
ЦЗ
9
Симонас Паулюс
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Главный тренер
Ян Козак
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Словакия - Литва
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Антон Малатински
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 00:40)
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