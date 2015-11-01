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Денис Селищев
Статистика
Денис Селищев - статистика
Завершил карьеру
19 января 1994 (32)
#77 | Защитник
186 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ПФЛ. Зона Центр 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
0 : 1
01.11.2015
Армавир
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Луч
2 : 2
19.10.2015
Енисей
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
4 : 1
15.10.2015
Луч
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
1 : 1
11.10.2015
Шинник
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Оренбург
2 : 0
04.10.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
0 : 3
28.09.2015
Томь
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Тосно
0 : 2
21.09.2015
Луч
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Арсенал
1 : 0
14.09.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
3 : 1
07.09.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1 : 0
31.08.2015
Байкал
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1 : 0
11.07.2015
СКА-Хабаровск
68' - 90'
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