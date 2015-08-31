Денис Селищев - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Селищев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Имя
|Денис
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Селищев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -46'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Армавир (Армавир)
|19.10.2015
|1' -62'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Енисей (Красноярск)
|15.10.2015
|64' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|4:1
|Луч (Владивосток)
|11.10.2015
|74' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|04.10.2015
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|28.09.2015
|46' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:3
|Томь (Томск)
|21.09.2015
|88' -90'
|Тосно (Тосно)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|07.09.2015
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|31.08.2015
|63' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Байкал (Иркутск)
|11.07.2015
|68' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)