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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - СКА-Хабаровск
Луч - СКА-Хабаровск: обзор матча 11 июля 2015
Луч
11.07.2015, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
60'
Д. Клопков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - СКА-Хабаровск
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
Р. Славнов
90'
+1
Замена
И. Столбовой
️️️️
Нивалдо
85'
83'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Купчин
Желтая карточка
С. Колычев
81'
Замена
М. Казанков
️️️️
М. Зюзин
78'
70'
Замена
Р. Умаров
️️️️
В. Плетин
Замена
Д. Селищев
️️️️
М. Козлов
68'
Желтая карточка
С. Пономаренко
66'
63'
Замена
С. Ваганов
️️️️
Н. Калинский
ГОЛ! 1:0!
Д. Клопков
60'
52'
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
Л. Имедашвили
Желтая карточка
Нивалдо
30'
Желтая карточка
М. Зюзин
27'
7'
Желтая карточка
А. Киреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
44
Денис Клопков
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
19
Василий Плетин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Луч
70
Александр Котляров
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
60
Максим Казанков
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
14
Николай Радченко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
3-3-3-1
56
Довбня
5
Пискунов
12
Пономаренко
55
Гузь
4
Бабенков
10
Козлов
67
Колычев
44
Клопков
15
Зюзин
4
Славнов
6
Нивалдо
3-2-3-1
99
Дюпин
88
Киреев
5
Нестеренко
3
Удалый
5
Купчин
85
Попов
90
Гайдаш
78
Калинский
19
Плетин
44
Имедашвили
4
Славнов
18
Гордиенко
18
Гордиенко
4
Славнов
10
Козлов
77
Селищев
77
Селищев
10
Козлов
15
Зюзин
60
Казанков
60
Казанков
15
Зюзин
6
Нивалдо
24
Столбовой
24
Столбовой
6
Нивалдо
78
Калинский
23
Ваганов
23
Ваганов
78
Калинский
19
Плетин
11
Умаров
11
Умаров
19
Плетин
44
Имедашвили
23
Гатикоев
23
Гатикоев
44
Имедашвили
5
Купчин
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
5
Купчин
Остались в запасе
Луч
СКА-Хабаровск
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Николай Радченко
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Остались в запасе
14
Николай Радченко
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Луч - СКА-Хабаровск
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Динамо
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