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Андре Алмейда
Статистика
Андре Алмейда - статистика
Завершил карьеру
13 сентября 1990 (36)
#34 | Защитник
186 см
Португалия
Статистика
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Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Лига чемпионов 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Португалия. Примейра 2015/2016
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Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль
3 : 3
13.04.2022
Бенфика
90' - 90'
Лига чемпионов, 1/4 финала
Бенфика
1 : 3
05.04.2022
Ливерпуль
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Аякс
0 : 1
15.03.2022
Бенфика
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
Бенфика
2 : 0
08.12.2021
Динамо К
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Барселона
0 : 0
23.11.2021
Бенфика
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Бенфика
0 : 4
20.10.2021
Бавария
1' - 40'
Лига чемпионов, 2 тур
Бенфика
3 : 0
29.09.2021
Барселона
75' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
ПСВ
0 : 0
24.08.2021
Бенфика
61' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Бенфика
2 : 1
18.08.2021
ПСВ
73' - 90'
76'
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