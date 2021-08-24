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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Бенфика
ПСВ - Бенфика: обзор матча 24 августа 2021
ПСВ
24.08.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСВ - Бенфика
90'
+4
Желтая карточка
О. Влаходимос
Желтая карточка
Р. Томас
90'
+1
Замена
Р. Томас
️️️️
Ф. Мвене
89'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Ф. Макс
89'
Желтая карточка
А. Рамальо
85'
82'
Желтая карточка
Г. Рамуш
74'
Замена
Эвертон
️️️️
Ж. Мариу
74'
Замена
С. Мейте
️️️️
Рафа
Замена
Брума
️️️️
М. ван Гинкел
70'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Мадуэке
70'
Замена
А. Обиспо
️️️️
О. Боскальи
70'
66'
Желтая карточка
Ж. Мариу
Желтая карточка
О. Боскальи
64'
61'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Р. Яремчук
61'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Жилберто
54'
Замена
Я. Вертонген
️️️️
А. Таарабт
32'
Вторая желтая
Л. Вериссимо
8'
Желтая карточка
Л. Вериссимо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Рафа
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Фоде Фофана
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Пицци
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Дроммел
30
Макс
5
Рамальо
21
Боскальи
2
Мвене
6
Сангаре
8
ван Гинкел
18
Гакпо
27
Гетце
20
Мадуэке
7
Захави
3-3-2-2
1
Влаходимос
5
Морато
4
Вериссимо
30
Отаменди
12
Жилберто
5
Вайгль
22
Гримальдо
49
Таарабт
23
Мариу
9
Яремчук
27
Рафа
8
ван Гинкел
77
Брума
77
Брума
8
ван Гинкел
21
Боскальи
4
Обиспо
4
Обиспо
21
Боскальи
30
Макс
4
Тезе
4
Тезе
30
Макс
2
Мвене
30
Томас
30
Томас
2
Мвене
20
Мадуэке
35
Вертессен
35
Вертессен
20
Мадуэке
9
Яремчук
9
Рамуш
9
Рамуш
9
Яремчук
49
Таарабт
14
Вертонген
14
Вертонген
49
Таарабт
12
Жилберто
34
Алмейда
34
Алмейда
12
Жилберто
27
Рафа
8
Мейте
8
Мейте
27
Рафа
23
Мариу
7
Эвертон
7
Эвертон
23
Мариу
Остались в запасе
ПСВ
Бенфика
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Фоде Фофана
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
23
Жил Диаш
ЛВ
23
Элтон Лейте
ВР
12
Флорентину
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Пицци
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Фоде Фофана
ЦФ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
23
Элтон Лейте
ВР
12
Флорентину
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Пицци
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча ПСВ - Бенфика
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
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