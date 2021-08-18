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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - ПСВ
Бенфика - ПСВ: обзор матча 18 августа 2021
Бенфика
18.08.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
ПСВ
10'
Рафа
42'
Ю. Вайгль
51'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бенфика - ПСВ
Желтая карточка
Г. Рамуш
90'
+2
89'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Ф. Макс
89'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Э. Захави
88'
Желтая карточка
А. Обиспо
Желтая карточка
С. Мейте
87'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Ж. Мариу
86'
Желтая карточка
А. Алмейда
76'
Замена
С. Мейте
️️️️
Д. Гонсалвеш
74'
74'
Замена
Брума
️️️️
Н. Мадуэке
Замена
А. Алмейда
️️️️
Пицци
73'
Замена
Эвертон
️️️️
Ю. Вайгль
71'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Р. Яремчук
71'
64'
Замена
Д. Проппер
️️️️
М. ван Гинкел
64'
Замена
А. Обиспо
️️️️
О. Боскальи
Желтая карточка
Рафа
61'
Желтая карточка
Н. Отаменди
58'
57'
Желтая карточка
М. ван Гинкел
51'
ГОЛ! 2:1!
К. Гакпо
ГОЛ! 2:0!
Ю. Вайгль
42'
ГОЛ! 1:0!
Рафа
Пас отдал
Р. Яремчук
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
30
Райан Томас
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
11
Фоде Фофана
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
4
Вериссимо
5
Морато
30
Отаменди
5
Вайгль
23
Мариу
21
Пицци
7
Гонсалвеш
27
Рафа
9
Яремчук
4-1-1-3-1
16
Дроммел
2
Мвене
5
Рамальо
21
Боскальи
30
Макс
6
Сангаре
8
ван Гинкел
20
Мадуэке
27
Гетце
18
Гакпо
7
Захави
9
Яремчук
9
Рамуш
9
Рамуш
9
Яремчук
21
Пицци
34
Алмейда
34
Алмейда
21
Пицци
23
Мариу
49
Таарабт
49
Таарабт
23
Мариу
7
Гонсалвеш
8
Мейте
8
Мейте
7
Гонсалвеш
5
Вайгль
7
Эвертон
7
Эвертон
5
Вайгль
20
Мадуэке
77
Брума
77
Брума
20
Мадуэке
21
Боскальи
4
Обиспо
4
Обиспо
21
Боскальи
30
Макс
4
Тезе
4
Тезе
30
Макс
8
ван Гинкел
24
Проппер
24
Проппер
8
ван Гинкел
7
Захави
35
Вертессен
35
Вертессен
7
Захави
Остались в запасе
Бенфика
ПСВ
23
Жил Диаш
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
12
Флорентину
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
30
Райан Томас
ЦП
11
Фоде Фофана
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
12
Флорентину
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
30
Райан Томас
ЦП
11
Фоде Фофана
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Бенфика - ПСВ
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
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