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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Динамо К
Бенфика - Динамо К: обзор матча 08 декабря 2021
Бенфика
08.12.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
2 : 0
Завершен
Динамо К
16'
Р. Яремчук
22'
Жилберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Динамо К
Замена
П. Бернарду
️️️️
Рафа
82'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Р. Яремчук
82'
79'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Цыганков
79'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
Д. Гармаш
Замена
А. Таарабт
️️️️
Ж. Мариу
73'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Жилберто
73'
64'
Замена
К. де Пена
️️️️
Б. Вербич
Замена
Эвертон
️️️️
Пицци
59'
44'
Желтая карточка
В. Цыганков
36'
Желтая карточка
Б. Вербич
29'
Желтая карточка
И. Забарный
Желтая карточка
Жилберто
24'
ГОЛ! 2:0!
Жилберто
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Яремчук
Пас отдал
Ж. Мариу
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Пицци
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Денис Гармаш
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Влаходимос
34
Алмейда
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
12
Жилберто
23
Мариу
21
Пицци
27
Рафа
9
Яремчук
4-3-3
1
Бущан
18
Тымчик
6
Забарный
34
Сирота
16
Миколенко
10
Шапаренко
8
Сидорчук
29
Буяльский
11
Цыганков
7
Вербич
19
Гармаш
12
Жилберто
19
Лазаро
19
Лазаро
12
Жилберто
27
Рафа
8
Бернарду
8
Бернарду
27
Рафа
23
Мариу
49
Таарабт
49
Таарабт
23
Мариу
21
Пицци
7
Эвертон
7
Эвертон
21
Пицци
9
Яремчук
29
Нуньес
29
Нуньес
9
Яремчук
11
Цыганков
20
Караваев
20
Караваев
11
Цыганков
7
Вербич
14
де Пена
14
де Пена
7
Вербич
19
Гармаш
24
Рамирес
24
Рамирес
19
Гармаш
Остались в запасе
Бенфика
Динамо К
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
28
Витиньо
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
28
Витиньо
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Бенфика - Динамо К
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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