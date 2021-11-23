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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Бенфика
Барселона - Бенфика: обзор матча 23 ноября 2021
Барселона
23.11.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
0 : 0
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бенфика
90'
+5
Желтая карточка
А. Таарабт
90'
+2
Желтая карточка
О. Влаходимос
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Р. Араухо
87'
Замена
С. Дест
️️️️
К. Лангле
86'
81'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Гримальдо
70'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Рафа
70'
Замена
Пицци
️️️️
Эвертон
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ю. Демир
66'
59'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Ж. Мариу
59'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Р. Яремчук
Желтая карточка
Ж. Пике
49'
49'
Желтая карточка
Ж. Мариу
36'
Желтая карточка
А. Гримальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Пицци
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-3-2
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
33
Араухо
5
Бускетс
6
Гонсалес
21
де Йонг
6
Гави
10
Депай
22
Демир
3-3-1-3
1
Влаходимос
30
Отаменди
14
Вертонген
34
Алмейда
12
Жилберто
5
Вайгль
22
Гримальдо
23
Мариу
9
Яремчук
7
Эвертон
27
Рафа
33
Араухо
24
Гарсия
24
Гарсия
33
Араухо
2
Лангле
8
Дест
8
Дест
2
Лангле
22
Демир
10
Дембеле
10
Дембеле
22
Демир
27
Рафа
19
Лазаро
19
Лазаро
27
Рафа
23
Мариу
49
Таарабт
49
Таарабт
23
Мариу
7
Эвертон
21
Пицци
21
Пицци
7
Эвертон
22
Гримальдо
9
Сеферович
9
Сеферович
22
Гримальдо
9
Яремчук
29
Нуньес
29
Нуньес
9
Яремчук
Остались в запасе
Барселона
Бенфика
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
99
Миле Свилар
ВР
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
99
Миле Свилар
ВР
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Барселона - Бенфика
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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