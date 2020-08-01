|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Томь (Томск)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:3
|Волгарь (Астрахань)
|13.09.2020
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Томь (Томск)
|09.09.2020
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:2
|Текстильщик (Иваново)
|30.08.2020
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|22.08.2020
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:2
|Динамо Бр (Брянск)
|45'
|16.08.2020
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|12.08.2020
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|08.08.2020
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|2:0
|Томь (Томск)
|01.08.2020
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Томь (Томск)