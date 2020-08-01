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    Виталий Каленкович - статистика

    #93 | Защитник
    Имя Виталий
    Отчество Олегович
    Фамилия Каленкович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 марта 1993 (30 лет)
    Рост 178
    Вес 79
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2020 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Томь (Томск)
    19.09.2020 Был в запасе Томь (Томск) 1:3 Волгарь (Астрахань)
    13.09.2020 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:0 Томь (Томск)
    09.09.2020 Был в запасе Томь (Томск) 0:2 Текстильщик (Иваново)
    30.08.2020 1' -90' Томь (Томск) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    22.08.2020 1' -90' Томь (Томск) 0:2 Динамо Бр (Брянск)
    45'
    16.08.2020 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Иртыш (Омск)
    12.08.2020 Был в запасе Томь (Томск) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    08.08.2020 Был в запасе Чертаново (Москва) 2:0 Томь (Томск)
    01.08.2020 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Томь (Томск)
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