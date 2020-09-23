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Виталий Каленкович
Статистика
Виталий Каленкович - статистика
Завершил карьеру
3 марта 1993 (33)
#93 | Защитник
178 см | 79 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0 : 0
23.09.2020
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Томь
1 : 3
19.09.2020
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2 : 0
13.09.2020
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Томь
0 : 2
09.09.2020
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
0 : 0
30.08.2020
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
0 : 2
22.08.2020
Динамо Бр
1' - 90'
45'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
1 : 1
16.08.2020
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
1 : 2
12.08.2020
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Чертаново
2 : 0
08.08.2020
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нижний Новгород
1 : 0
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Томь
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