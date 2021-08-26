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    Дмитрий Карташов - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Карташов
    Команда Чайка
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 мая 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чайка 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2022 Был в запасе Балтика (Калининград) 3:0 Чайка (Песчанокопское)
    22.09.2021 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    26.08.2021 68' -90' Чайка (Песчанокопское) 1:0 Торпедо (Москва)
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