Дмитрий Карташов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Карташов
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1994 (28 лет)
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Карташов
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чайка
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2022
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|3:0
|Чайка (Песчанокопское)
|22.09.2021
|1' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|26.08.2021
|68' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Торпедо (Москва)