|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|11
|2
|0
|3
|0
|Ростов (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2013
|1' -74'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|27'
|19.05.2013
|1' -72'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|54'
|11.05.2013
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|03.05.2013
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:4
|Рубин (мол) (Казань)
|27.04.2013
|1' -89'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|20.04.2013
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|30.03.2013
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|82'
|24.03.2013
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|09.03.2013
|1' -46'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|3:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|28.07.2012
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|20.07.2012
|46' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)