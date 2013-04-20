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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Динамо (мол)
Анжи (мол) - Динамо (мол): обзор матча 20 апреля 2013
Анжи (мол)
20.04.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
0 : 1
Завершен
Динамо (мол)
80'
Д. Отставнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Динамо (мол)
90'
+2
Желтая карточка
Е. Данилкин
90'
Желтая карточка
А. Ташаев
86'
Замена
Е. Данилкин
️️️️
Д. Живоглядов
85'
Вторая желтая
Д. Отставнов
84'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
81'
Желтая карточка
Д. Власов
80'
ГОЛ! 0:1!
Д. Отставнов
74'
Замена
В. Левин
️️️️
Р. Зобнин
Замена
М. Загиров
️️️️
А. Омаров
67'
63'
Замена
А. Моргунов
️️️️
И. Горбунов
Желтая карточка
М. Курбанов
61'
56'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
Ю. Кириллов
52'
Замена
Д. Власов
️️️️
А. Катрич
50'
Желтая карточка
Д. Отставнов
Желтая карточка
М. Дженетов
42'
27'
Желтая карточка
И. Горбунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
42
Александр Тунденков
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
77
Азрет Омаров
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
42
Юрий Кириллов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
64
Курбан Шамсудинов
ЦЗ
54
Арсен Гусейнов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
65
Радик Наврузов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Динамо (мол)
67
Александр Юдин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
58
Дмитрий Власов
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
3-2-3-2
1
Дженетов
63
Байсонгуров
42
Тунденков
44
Курбанов
5
Мусалов
44
Удунян
75
Мусалов
24
Расулов
77
Омаров
28
Сердеров
92
Мирзаев
4-2-3-1
39
Фролов
27
Живоглядов
5
Евсеев
17
Иванов
5
Сергеев
42
Кириллов
47
Зобнин
88
Ташаев
77
Катрич
17
Горбунов
26
Отставнов
77
Омаров
71
Загиров
71
Загиров
77
Омаров
77
Катрич
58
Власов
58
Власов
77
Катрич
42
Кириллов
27
Сарамутин
27
Сарамутин
42
Кириллов
17
Горбунов
14
Моргунов
14
Моргунов
17
Горбунов
47
Зобнин
88
Левин
88
Левин
47
Зобнин
27
Живоглядов
15
Данилкин
15
Данилкин
27
Живоглядов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Динамо (мол)
54
Арсен Гусейнов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
64
Курбан Шамсудинов
ЦЗ
65
Радик Наврузов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
18
Артем Каташевский
ЦП
67
Александр Юдин
ВР
Остались в запасе
54
Арсен Гусейнов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
64
Курбан Шамсудинов
ЦЗ
65
Радик Наврузов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Остались в запасе
18
Артем Каташевский
ЦП
67
Александр Юдин
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Динамо (мол)
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Сокол
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