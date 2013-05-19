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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Локомотив (мол)
Анжи (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 19 мая 2013
Анжи (мол)
19.05.2013, воскресенье, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
20'
К. Муллин
48'
К. Муллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Локомотив (мол)
Желтая карточка
И. Сулейманов
85'
84'
Желтая карточка
А. Закускин
78'
Замена
С. Масимов
️️️️
П. Хартияди
73'
Замена
А. Курзенев
️️️️
К. Муллин
Замена
А. Гусейнов
️️️️
А. Тунденков
72'
66'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Ломакин
62'
Замена
А. Корян
️️️️
А. Турик
Желтая карточка
А. Тунденков
54'
53'
Желтая карточка
С. Цвейба
48'
ГОЛ! 0:2!
К. Муллин
Замена
Г. Алданов
️️️️
М. Загиров
40'
Замена
Р. Наврузов
️️️️
К. Шамсудинов
27'
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Муллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
42
Александр Тунденков
ЦЗ
64
Курбан Шамсудинов
ЦЗ
24
Джамал Расулов
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
34
Гамзат Алданов
ЦП
54
Арсен Гусейнов
ЦП
65
Радик Наврузов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
98
Ахмед Пугиев
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
3-2-3-2
1
Дженетов
63
Байсонгуров
42
Тунденков
64
Шамсудинов
44
Удунян
44
Курбанов
24
Расулов
77
Омаров
66
Сулейманов
71
Загиров
92
Мирзаев
3-5-1-1
91
Воробьев
99
Барышников
4
Чалов
50
Лысцов
8
Закускин
10
Саламатов
14
Цвейба
90
Ломакин
25
Турик
24
Хартияди
9
Муллин
71
Загиров
34
Алданов
34
Алданов
71
Загиров
42
Тунденков
54
Гусейнов
54
Гусейнов
42
Тунденков
64
Шамсудинов
65
Наврузов
65
Наврузов
64
Шамсудинов
24
Хартияди
11
Масимов
11
Масимов
24
Хартияди
90
Ломакин
21
Миранчук
21
Миранчук
90
Ломакин
25
Турик
77
Корян
77
Корян
25
Турик
9
Муллин
91
Курзенев
91
Курзенев
9
Муллин
Остались в запасе
Анжи (мол)
Локомотив (мол)
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
98
Ахмед Пугиев
ЦФ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Остались в запасе
98
Ахмед Пугиев
ЦФ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Анжи (мол) - Локомотив (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Холин
(Майкоп)
Стадион:
Сокол
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