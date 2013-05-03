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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Рубин (мол)
Анжи (мол) - Рубин (мол): обзор матча 03 мая 2013
Анжи (мол)
03.05.2013, пятница, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
1 : 4
Завершен
Рубин (мол)
10'
А. Омаров
22'
А. Сикоев
25'
Н. Бабаджанов
45'
С. Азмун
77'
С. Азмун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Рубин (мол)
87'
Желтая карточка
А. Савельев
Красная карточка
Т. Мусалов
85'
Желтая карточка
М. Загиров
84'
Красная карточка
Ш. Мухаммад
83'
82'
Замена
Д. Волкотруб
️️️️
А. Березин
79'
Желтая карточка
С. Азмун
79'
Замена
Г. Сергеев
️️️️
С. Азмун
77'
ГОЛ! 1:4!
С. Азмун
Желтая карточка
Ш. Мухаммад
75'
Замена
Ш. Мирзаев
️️️️
И. Сулейманов
74'
73'
Замена
А. Савельев
️️️️
Н. Качарава
71'
Замена
Н. Злобин
️️️️
Д. Бойко
Замена
М. Загиров
️️️️
А. Омаров
68'
Желтая карточка
И. Сулейманов
63'
46'
Замена
А. Казанский
️️️️
Е. Козлов
45'
ГОЛ! 1:3!
С. Азмун
37'
Желтая карточка
М. Бабичев
25'
ГОЛ! 1:2!
Н. Бабаджанов
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Сикоев
16'
Желтая карточка
Д. Бойко
ГОЛ! 1:0!
А. Омаров
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
42
Александр Тунденков
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
24
Джамал Расулов
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
26
Алексей Пащенко
ЦП
65
Борис Шавлохов
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
7
Евгений Козлов
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
65
Радик Наврузов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
44
Николай Злобин
ПЗ
32
Анатолий Савельев
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
38
Герман Сергеев
ЦФ
4-5-1
26
Джиоев
5
Мусалов
42
Тунденков
44
Курбанов
44
Удунян
75
Мусалов
77
Омаров
66
Сулейманов
17
Мухаммад
24
Расулов
28
Сердеров
3-2-1-4
31
Березин
42
Бойко
6
Бабичев
3
Набиуллин
26
Пащенко
65
Шавлохов
95
Бабаджанов
70
Сикоев
20
Азмун
15
Качарава
7
Козлов
66
Сулейманов
92
Мирзаев
92
Мирзаев
66
Сулейманов
77
Омаров
71
Загиров
71
Загиров
77
Омаров
15
Качарава
32
Савельев
32
Савельев
15
Качарава
42
Бойко
44
Злобин
44
Злобин
42
Бойко
20
Азмун
38
Сергеев
38
Сергеев
20
Азмун
7
Козлов
21
Казанский
21
Казанский
7
Козлов
31
Березин
1
Волкотруб
1
Волкотруб
31
Березин
Остались в запасе
Анжи (мол)
Рубин (мол)
65
Радик Наврузов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
38
Магомед Гамидов
ЦП
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
65
Радик Наврузов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
38
Магомед Гамидов
ЦП
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Анжи (мол) - Рубин (мол)
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Липовой
(Тула)
Стадион:
Сокол
Новости команд
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«Рубин» купил защитника сборной Черногории
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1
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1
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2
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2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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