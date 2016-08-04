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    Ренато Нето - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Ренато
    Фамилия Нето
    Команда Гент
    Состав Основной
    Родной город Камакан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 сентября 1991 (31 год)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 9 2 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2017 Был в запасе Гент (Гент) 1:0 Тоттенхэм (Лондон)
    08.12.2016 1' -69' Коньяспор (Конья) 0:1 Гент (Гент)
    24.11.2016 1' -90' Гент (Гент) 2:2 Брага (Брага)
    32' 85'
    03.11.2016 1' -90' Гент (Гент) 3:5 Шахтер (Донецк)
    20.10.2016 1' -90' Шахтер (Донецк) 5:0 Гент (Гент)
    29.09.2016 1' -90' Гент (Гент) 2:0 Коньяспор (Конья)
    33' 13'
    15.09.2016 1' -90' Брага (Брага) 1:1 Гент (Гент)
    25.08.2016 1' -90' Шкендия (Тетово) 0:4 Гент (Гент)
    86'
    18.08.2016 1' -90' Гент (Гент) 2:1 Шкендия (Тетово)
    04.08.2016 1' -90' Вииторул (Констанца) 0:0 Гент (Гент)
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