Ренато Нето - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Ренато
|Фамилия
|Нето
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Камакан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Ренато
|Фамилия
|Нето
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Камакан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|9
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2017
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|08.12.2016
|1' -69'
|Коньяспор (Конья)
|0:1
|Гент (Гент)
|24.11.2016
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:2
|Брага (Брага)
|32' 85'
|03.11.2016
|1' -90'
|Гент (Гент)
|3:5
|Шахтер (Донецк)
|20.10.2016
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|5:0
|Гент (Гент)
|29.09.2016
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Коньяспор (Конья)
|33' 13'
|15.09.2016
|1' -90'
|Брага (Брага)
|1:1
|Гент (Гент)
|25.08.2016
|1' -90'
|Шкендия (Тетово)
|0:4
|Гент (Гент)
|86'
|18.08.2016
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Шкендия (Тетово)
|04.08.2016
|1' -90'
|Вииторул (Констанца)
|0:0
|Гент (Гент)