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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Брага
Гент - Брага: обзор матча 24 ноября 2016
Гент
24.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
2 : 2
Завершен
Брага
32'
К. Кулибали
40'
Д. Миличевич
14'
Н. Стоилькович
36'
А. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Брага
90'
+4
Желтая карточка
П. Тиба
90'
+2
Желтая карточка
Матеус
90'
Замена
П. Сантуш
️️️️
Р. Орта
Замена
Т. Маттон
️️️️
К. Сайеф
90'
Желтая карточка
Р. Нето
85'
Замена
Ж. Пербе
️️️️
А. Эсити
85'
76'
Замена
Р. Фонте
️️️️
А. Хассан
Замена
Б. Деягер
️️️️
М. Саймон
70'
65'
Замена
А. Жорже
️️️️
А. Пинту
Желтая карточка
С. Митрович
50'
ГОЛ! 2:2!
Д. Миличевич
40'
36'
ГОЛ! 1:2!
А. Хассан
ГОЛ! 1:1!
К. Кулибали
Пас отдал
Р. Нето
32'
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Стоилькович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
20
Янник Толен
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЛП
27
Мозес Саймон
ЛВ
10
Ренато Нето
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Брага
1
Матеус
ВР
2
Байано
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
3
Лазар Рошич
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
25
Педру Тиба
ПП
29
Никола Стоилькович
ЛФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
РФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Гент
55
Рами Гершон
ВР
35
Якоб Ринне
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
8
Томас Маттон
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
Брага
28
Марафона
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
30
Алан
ПП
7
Педру Сантуш
ПВ
26
Оскар Бенитес
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
3-5-1-1
20
Толен
23
Митрович
4
Нильсен
25
Фоке
16
Сайеф
77
Миличевич
21
Асаре
13
Эсити
10
Нето
27
Саймон
17
Кулибали
4-1-1-1-3
1
Матеус
87
Гойано
3
Рошич
25
Пинту
2
Байано
17
Вукчевич
25
Педру Тиба
21
Орта
9
Эдуарду
19
Хассан
29
Стоилькович
16
Сайеф
8
Маттон
8
Маттон
16
Сайеф
27
Саймон
19
Деягер
19
Деягер
27
Саймон
13
Эсити
24
Пербе
24
Пербе
13
Эсити
21
Орта
7
Сантуш
7
Сантуш
21
Орта
25
Пинту
4
Жорже
4
Жорже
25
Пинту
19
Хассан
17
Фонте
17
Фонте
19
Хассан
Остались в запасе
Гент
Брага
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
55
Рами Гершон
ВР
35
Якоб Ринне
ВР
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
26
Оскар Бенитес
ЦФ
28
Марафона
ВР
88
Марко Бакич
ЦП
30
Алан
ПП
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
55
Рами Гершон
ВР
35
Якоб Ринне
ВР
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Остались в запасе
26
Оскар Бенитес
ЦФ
28
Марафона
ВР
88
Марко Бакич
ЦП
30
Алан
ПП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Гент - Брага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Геламко Арена
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