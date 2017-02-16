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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Тоттенхэм
Гент - Тоттенхэм: обзор матча 16 февраля 2017
Гент
16.02.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
59'
Ж. Пербе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Тоттенхэм
80'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Г. Уинкс
Замена
Р. Гершон
️️️️
Н. Асаре
80'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Ж. Пербе
75'
Замена
С. Калу
️️️️
М. Саймон
74'
73'
Желтая карточка
Д. Алли
71'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
М. Сиссоко
68'
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Дембеле
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пербе
59'
54'
Желтая карточка
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
91
Ловре Калинич
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЛП
27
Мозес Саймон
ЛВ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
4
Гарри Уинкс
ПП
8
Деле Алли
ЛФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Гент
55
Рами Гершон
ВР
35
Якоб Ринне
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
10
Ренато Нето
ЦП
33
Луи Верстраэт
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
17
Джошуа Онома
АП
3-5-1-1
91
Калинич
23
Митрович
2
Жиго
25
Фоке
16
Сайеф
21
Асаре
13
Эсити
19
Деягер
77
Миличевич
27
Саймон
24
Пербе
4-4-2
1
Льорис
2
Уокер
23
Алдервейрелд
15
Дайер
4
Дэвис
4
Уинкс
17
Сиссоко
2
Ваньяма
8
Дембеле
9
Кейн
8
Алли
27
Саймон
90
Калу
90
Калу
27
Саймон
21
Асаре
55
Гершон
55
Гершон
21
Асаре
24
Пербе
17
Кулибали
17
Кулибали
24
Пербе
17
Сиссоко
14
Н'Куду
14
Н'Куду
17
Сиссоко
4
Уинкс
24
Эриксен
24
Эриксен
4
Уинкс
8
Дембеле
7
Сон
7
Сон
8
Дембеле
Остались в запасе
Гент
Тоттенхэм
28
Тибо де Смет
ЛЗ
35
Якоб Ринне
ВР
10
Ренато Нето
ЦП
33
Луи Верстраэт
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
35
Якоб Ринне
ВР
10
Ренато Нето
ЦП
33
Луи Верстраэт
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Гент - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Геламко Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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