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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Гент
Тоттенхэм - Гент: обзор матча 23 февраля 2017
Тоттенхэм
23.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Гент
10'
К. Эриксен
61'
В. Ваньяма
20'
Г. Кейн (АГ)
82'
Ж. Пербе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Гент
Желтая карточка
Г. Уинкс
89'
Замена
В. Янссен
️️️️
Э. Дайер
89'
88'
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
В. Ваньяма
88'
Желтая карточка
Э. Дайер
85'
84'
Желтая карточка
Л. Верстраэт
82'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Пербе
75'
Замена
Ж. Пербе
️️️️
М. Саймон
Замена
Г. Уинкс
️️️️
М. Дембеле
75'
Желтая карточка
К. Уокер
74'
Желтая карточка
Я. Вертонген
64'
ГОЛ! 2:1!
В. Ваньяма
Пас отдал
К. Эриксен
61'
Замена
Х. Сон
️️️️
Б. Дэвис
58'
56'
Замена
Л. Верстраэт
️️️️
Б. Деягер
45'
Желтая карточка
Л. Калинич
45'
Замена
Т. Маттон
️️️️
Д. Миличевич
Красная карточка
Д. Алли
40'
26'
Желтая карточка
К. Сайеф
23'
Желтая карточка
Б. Деягер
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Кейн
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Э. Дайер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Бен Дэвис
ЛП
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Гент
55
Рами Гершон
ВР
91
Ловре Калинич
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЛП
27
Мозес Саймон
ЛВ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Гент
35
Якоб Ринне
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
8
Томас Маттон
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
24
Жереми Пербе
ЦФ
4-3-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
15
Дайер
2
Уокер
4
Дэвис
2
Ваньяма
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
3-4-1-1
55
Гершон
25
Фоке
2
Жиго
23
Митрович
77
Миличевич
13
Эсити
19
Деягер
16
Сайеф
27
Саймон
17
Кулибали
8
Дембеле
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Дембеле
4
Дэвис
7
Сон
7
Сон
4
Дэвис
15
Дайер
14
Янссен
14
Янссен
15
Дайер
19
Деягер
33
Верстраэт
33
Верстраэт
19
Деягер
77
Миличевич
8
Маттон
8
Маттон
77
Миличевич
27
Саймон
24
Пербе
24
Пербе
27
Саймон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Гент
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
90
Самуэль Калу
ПВ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
35
Якоб Ринне
ВР
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
90
Самуэль Калу
ПВ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
35
Якоб Ринне
ВР
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Тоттенхэм - Гент
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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