Руслан Фомин - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Фомин
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|187
|Вес
|76
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Фомин
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|187
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|12
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2014
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|08.11.2014
|1' -88'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|15'
|01.11.2014
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|42'
|19.10.2014
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|86'
|04.10.2014
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:2
|Металлург (Донецк)
|88'
|21.09.2014
|1' -79'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|13.09.2014
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|30.08.2014
|46' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|74'
|16.08.2014
|1' -55'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Заря (Луганск)
|11.08.2014
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Волынь (Луцк)
|04.08.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|3:3
|Черноморец (Одесса)
|15'
|26.07.2014
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|4:0
|Олимпик (Донецк)