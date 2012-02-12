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    Осаримен Эбагуа - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Осаримен
    Фамилия Эбагуа
    Команда Варезе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 июня 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Катания 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2012 67' -90' Катания (Катания) 0:1 Болонья (Болонья)
    25.03.2012 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:2 Катания (Катания)
    18.03.2012 Был в запасе Катания (Катания) 1:0 Лацио (Рим)
    11.03.2012 Был в запасе Катания (Катания) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    07.03.2012 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:0 Катания (Катания)
    04.03.2012 70' -90' Интер (Милан) 2:2 Катания (Катания)
    26.02.2012 59' -90' Катания (Катания) 3:1 Новара (Новара)
    22.02.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:1 Катания (Катания)
    18.02.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Катания (Катания)
    12.02.2012 Был в запасе Катания (Катания) 4:0 Дженоа (Генуя)
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