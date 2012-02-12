Осаримен Эбагуа - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Осаримен
|Фамилия
|Эбагуа
|Команда
|Варезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Осаримен
|Фамилия
|Эбагуа
|Команда
|Варезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Катания
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2012
|67' -90'
|Катания (Катания)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|25.03.2012
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:2
|Катания (Катания)
|18.03.2012
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|1:0
|Лацио (Рим)
|11.03.2012
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|07.03.2012
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Катания (Катания)
|04.03.2012
|70' -90'
|Интер (Милан)
|2:2
|Катания (Катания)
|26.02.2012
|59' -90'
|Катания (Катания)
|3:1
|Новара (Новара)
|22.02.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:1
|Катания (Катания)
|18.02.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Катания (Катания)
|12.02.2012
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|4:0
|Дженоа (Генуя)