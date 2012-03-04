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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Катания
Интер - Катания: обзор матча 04 марта 2012
Интер
04.03.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 2
Завершен
Катания
72'
Д. Форлан
81'
Д. Милито
20'
А. Гомес
40'
М. Иско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Катания
Замена
К. Льяма
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 2:2!
Д. Милито
Пас отдал
Д. Форлан
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
П. Баррьентос
Желтая карточка
У. Снейдер
ГОЛ! 1:2!
Д. Форлан
Пас отдал
У. Снейдер
Замена
О. Эбагуа
️️️️
Г. Бергессио
Замена
А. Поли
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
Ж. Оби
️️️️
А. Паломбо
Замена
У. Снейдер
️️️️
Д. Фараони
ГОЛ! 0:2!
М. Иско
Пас отдал
Д. Марчезе
Желтая карточка
М. Иско
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомес
Пас отдал
П. Баррьентос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Диего Форлан
ЛФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
22
Диего Милито
РФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
АП
22
Мариано Иско
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
3-2-2-3
20
Сезар
4
Дзанетти
2
Лусио
6
Самуэль
5
Нагатомо
19
Фараони
17
Паломбо
91
Камбьяссо
10
Форлан
11
Паццини
22
Милито
4-3-1-2
22
Каррисо
16
Мотта
6
Легротталье
2
Сполли
15
Марчезе
22
Иско
10
Лоди
4
Альмирон
28
Баррьентос
10
Гомес
18
Бергессио
91
Камбьяссо
15
Поли
15
Поли
91
Камбьяссо
17
Паломбо
10
Оби
10
Оби
17
Паломбо
19
Фараони
10
Снейдер
10
Снейдер
19
Фараони
10
Гомес
19
Льяма
19
Льяма
10
Гомес
28
Баррьентос
17
Сеймур
17
Сеймур
28
Баррьентос
18
Бергессио
21
Эбагуа
21
Эбагуа
18
Бергессио
Остались в запасе
Интер
Катания
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Интер - Катания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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