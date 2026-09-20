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Норвегия. Элитсериен
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Викинг
Златко Трипич
Статистика
€ 1 млн
Златко Трипич - статистика
Викинг
2 декабря 1992 (33)
#10 | Полузащитник
182 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Викинг
3 : 0
20.09.2026
Лиллестрем
1' - 76'
8'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
8 : 1
13.09.2026
Кристиансунд
1' - 68'
29'
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
1' - 90'
22'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
1 : 1
04.09.2026
Викинг
1' - 90'
65, 90'
65'
86'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Викинг
2 : 1
30.08.2026
Олесунн
1' - 90'
90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
1' - 82'
18'
57'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Лига конференций 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Лига конференций 2022/2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Copa del Sol 2012
Товарищеские матчи 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Викинг
3
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
1' - 90'
22'
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
1' - 82'
18'
57'
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 2
18.08.2026
Викинг
1' - 87'
39'
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