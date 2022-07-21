Златко Трипич - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Златко
|Фамилия
|Трипич
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Златко
|Фамилия
|Трипич
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викинг
|6
|2
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:3
|ФКСБ (Бухарест)
|26' 45'
|18.08.2022
|1' -83'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|11.08.2022
|1' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|1:0
|Викинг (Ставангер)
|04.08.2022
|1' -77'
|Викинг (Ставангер)
|5:1
|Слиго Роверс (Слиго)
|4' 8' 53'
|28.07.2022
|1' -81'
|Викинг (Ставангер)
|2:1
|Спарта (Прага)
|27'
|21.07.2022
|1' -60'
|Спарта (Прага)
|0:0
|Викинг (Ставангер)