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    Златко Трипич - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Златко
    Фамилия Трипич
    Команда Викинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Викинг 6 2 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 1:3 ФКСБ (Бухарест)
    26' 45'
    18.08.2022 1' -83' ФКСБ (Бухарест) 1:2 Викинг (Ставангер)
    11.08.2022 1' -90' Слиго Роверс (Слиго) 1:0 Викинг (Ставангер)
    04.08.2022 1' -77' Викинг (Ставангер) 5:1 Слиго Роверс (Слиго)
    4' 8' 53'
    28.07.2022 1' -81' Викинг (Ставангер) 2:1 Спарта (Прага)
    27'
    21.07.2022 1' -60' Спарта (Прага) 0:0 Викинг (Ставангер)
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