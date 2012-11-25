Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ким Инсунг - статистика

Завершил карьеру
9 сентября 1989 (37)
#77 | Полузащитник
Южная Корея
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА (мол)
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Зенит (мол)
1 : 1
25.11.2012
ЦСКА (мол)
63' - 87'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
ЦСКА (мол)
1 : 2
17.11.2012
Амкар (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Кубань (мол)
0 : 4
10.11.2012
ЦСКА (мол)
63' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
ЦСКА (мол)
3 : 0
03.11.2012
Локомотив (мол)
56' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
27.10.2012
ЦСКА (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
ЦСКА (мол)
1 : 1
20.10.2012
Рубин (мол)
1' - 55'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Спартак М (мол)
1 : 2
06.10.2012
ЦСКА (мол)
1' - 53'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
ЦСКА (мол)
0 : 1
29.09.2012
Динамо (мол)
1' - 61'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Краснодар (мол)
2 : 2
01.09.2012
ЦСКА (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
ЦСКА (мол)
3 : 2
11.08.2012
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
ЦСКА (мол)
0 : 2
03.08.2012
Зенит (мол)
1' - 58'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Амкар (мол)
0 : 1
27.07.2012
ЦСКА (мол)
1' - 70'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
ЦСКА (мол)
3 : 2
20.07.2012
Ростов (мол)
46' - 90'
74'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+