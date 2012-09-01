|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2012
|63' -87'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.11.2012
|46' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|10.11.2012
|63' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|03.11.2012
|56' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|27.10.2012
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|20.10.2012
|1' -55'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|06.10.2012
|1' -53'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|29.09.2012
|1' -61'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|18.09.2012
|46' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:2
|01.09.2012
|1' -46'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|11.08.2012
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|03.08.2012
|1' -58'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|27.07.2012
|1' -70'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|20.07.2012
|46' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|74'