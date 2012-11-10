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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
Кубань (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 10 ноября 2012
Кубань (мол)
10.11.2012, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
0 : 4
Завершен
ЦСКА (мол)
35'
А. Попов
60'
А. Попов
70'
П. Тен
79'
К. Базелюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
Р. Гомлешко
️️️️
А. Геворкян
89'
80'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
А. Амбарцумян
Замена
С. Хачатурян
️️️️
В. Макаревич
79'
Замена
Р. Кокоскерия
️️️️
Е. Касьянов
79'
79'
ГОЛ! 0:4!
К. Базелюк
74'
Замена
С. Середин
️️️️
А. Попов
Желтая карточка
В. Макаревич
73'
Замена
Ж. Соблиров
️️️️
Н. Жиляев
71'
70'
ГОЛ! 0:3!
П. Тен
Желтая карточка
Ж. Соблиров
69'
66'
Замена
П. Дроздов
️️️️
Ю. Бавин
63'
Замена
К. Инсунг
️️️️
Н. Дергачев
60'
ГОЛ! 0:2!
А. Попов
57'
Желтая карточка
Ю. Бавин
53'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Г. Засеев
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
В. Чувилов
46'
Замена
В. Макаревич
️️️️
Л. Коноплев
46'
Вторая желтая
И. Князев
45'
Желтая карточка
В. Чувилов
44'
39'
Желтая карточка
А. Попов
38'
Желтая карточка
П. Тен
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Попов
Желтая карточка
И. Князев
29'
Желтая карточка
А. Геворкян
13'
10'
Желтая карточка
Г. Засеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Виктор Чувилов
ОП
7
Левон Коноплев
ЦП
88
Александр Аксёнов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
61
Артем Геворкян
ЦФ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
18
Артем Попов
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Кубань (мол)
89
Дмитрий Зайцев
ВР
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
80
Руслан Гомлешко
ЦП
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
75
Владислав Семёнов
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
17
Сергей Середин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
3-1-4-2
1
Байчора
8
Бугаев
15
Князев
79
Химов
8
Чувилов
9
Жиляев
88
Аксёнов
23
Соснин
7
Коноплев
91
Касьянов
61
Геворкян
3-2-2-3
18
Исупов
15
Караваев
8
Федотов
22
Тен
7
Засеев
40
Бавин
18
Попов
10
Хурцидзе
10
Амбарцумян
91
Заболотный
11
Дергачев
Макаревич
62
Хачатурян
62
Хачатурян
Макаревич
91
Касьянов
50
Кокоскерия
50
Кокоскерия
91
Касьянов
61
Геворкян
80
Гомлешко
80
Гомлешко
61
Геворкян
9
Жиляев
55
Соблиров
55
Соблиров
9
Жиляев
8
Чувилов
44
Журавлев
44
Журавлев
8
Чувилов
7
Коноплев
87
Макаревич
87
Макаревич
7
Коноплев
40
Бавин
7
Дроздов
7
Дроздов
40
Бавин
18
Попов
17
Середин
17
Середин
18
Попов
10
Амбарцумян
24
Мартусевич
24
Мартусевич
10
Амбарцумян
11
Дергачев
77
Инсунг
77
Инсунг
11
Дергачев
7
Засеев
10
Базелюк
10
Базелюк
7
Засеев
Остались в запасе
Кубань (мол)
ЦСКА (мол)
89
Дмитрий Зайцев
ВР
75
Владислав Семёнов
ЦП
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
89
Дмитрий Зайцев
ВР
Остались в запасе
75
Владислав Семёнов
ЦП
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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