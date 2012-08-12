Сергей Симоненко - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Симоненко
|Команда
|Бунедкор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июня 1981 (41 год)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Симоненко
|Команда
|Бунедкор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июня 1981 (41 год)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2012
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|0:1
|Заря (Луганск)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|4:0
|Арсенал (Киев)
|21.10.2012
|1' -75'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Арсенал (Киев)
|06.10.2012
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|30.09.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Арсенал (Киев)
|16.09.2012
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|5:0
|Арсенал (Киев)
|30'
|02.09.2012
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|3:0
|Металлург (Запорожье)
|26.08.2012
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:1
|Арсенал (Киев)
|17.08.2012
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|69'
|12.08.2012
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Арсенал (Киев)
|05.08.2012
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Днепр (Днепр)
|29.07.2012
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:3
|Арсенал (Киев)
|22.07.2012
|39' -90'
|Арсенал (Киев)
|0:1
|Динамо (Киев)
|15.07.2012
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|6:0
|Арсенал (Киев)