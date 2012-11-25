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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Арсенал
Динамо К - Арсенал: обзор матча 25 ноября 2012
Динамо К
25.11.2012, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Арсенал
39'
Е. Хачериди
42'
Б. Идейе
87'
О. Гусев
89'
Б. Идейе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Арсенал
ГОЛ! 4:0!
Б. Идейе
Пас отдал
Дуду
89'
ГОЛ! 3:0!
О. Гусев
Пас отдал
Д. Силва
87'
86'
Желтая карточка
Э. Матуку
Замена
О. Вукоевич
️️️️
М. Велозу
84'
79'
Замена
А. Филиппов
️️️️
С. Миколюнас
70'
Замена
А. Куанса
️️️️
А. Кобахидзе
67'
Желтая карточка
А. Старгородский
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Л. Аруна
59'
58'
Замена
Д. Адийя
️️️️
М. Шацких
Желтая карточка
Е. Хачериди
50'
Замена
А. Богданов
️️️️
Д. Гармаш
46'
ГОЛ! 2:0!
Б. Идейе
42'
ГОЛ! 1:0!
Е. Хачериди
Пас отдал
М. Велозу
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
(К)
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Арсенал
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЛЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
16
Максим Шацких
(К)
ЛП
13
Саулюс Миколюнас
ЦП
25
Пеле
ЦП
11
Артем Старгородский
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
30
Александр Кобахидзе
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
18
Николай Вечурко
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
0
Тайво
3
Бетао
34
Хачериди
21
Данило Силва
44
Велозу
25
Аруна
92
Дуду
19
Гармаш
20
Гусев
12
Идейе
4-4-2
79
Панькив
31
Леандро
14
Матуку
4
Гитченко
14
Полевой
11
Старгородский
13
Миколюнас
25
Пеле
16
Шацких
30
Кобахидзе
39
Ковпак
44
Велозу
5
Вукоевич
5
Вукоевич
44
Велозу
19
Гармаш
90
Богданов
90
Богданов
19
Гармаш
25
Аруна
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
25
Аруна
30
Кобахидзе
18
Куанса
18
Куанса
30
Кобахидзе
13
Миколюнас
9
Филиппов
9
Филиппов
13
Миколюнас
16
Шацких
40
Адийя
40
Адийя
16
Шацких
Остались в запасе
Динамо К
Арсенал
1
Александр Шовковский
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
18
Николай Вечурко
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
18
Николай Вечурко
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Динамо К - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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