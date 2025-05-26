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Мехди Абид - статистика

Завершил карьеру
6 августа 1992 (34)
#17 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Алжир | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Раед
28
2
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
74'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
46' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Таавун
4 : 3
24.04.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Оруба
0 : 4
19.04.2025
Аль-Раед
1' - 90'
49'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Раед
0 : 2
11.04.2025
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Раед
1 : 2
06.04.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Фат
3 : 1
13.03.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Вахда
3 : 1
06.03.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Раед
1 : 1
02.03.2025
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Раед
1 : 2
25.02.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
70'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Раед
1 : 2
25.02.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
70'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Рияд
1 : 3
20.02.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Рияд
1 : 3
20.02.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Раед
0 : 2
15.02.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
06.02.2025
Аль-Раед
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Раед
1 : 2
30.01.2025
Аль-Наср
1' - 90'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Холуд
2 : 1
25.01.2025
Аль-Раед
1' - 90'
33'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Раед
0 : 2
20.01.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хиляль
3 : 2
07.12.2024
Аль-Раед
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Раед
0 : 1
30.11.2024
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Раед
3 : 1
23.11.2024
Аль-Оруба
1' - 85'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Ахли
2 : 0
08.11.2024
Аль-Раед
1' - 90'
41'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
4 : 0
01.11.2024
Аль-Раед
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Раед
2 : 1
26.10.2024
Аль-Фат
1' - 90'
47'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Раед
2 : 2
19.10.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Иттифак
0 : 1
03.10.2024
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
29.09.2024
Аль-Раед
46' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Раед
1 : 2
21.09.2024
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Фейха
0 : 5
14.09.2024
Аль-Раед
1' - 84'
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