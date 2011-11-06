Даниэль Сотрес - статистика
#93 | Вратарь
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Сотрес
|Команда
|Расинг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Сотрес
|Команда
|Расинг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|2
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2012
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|12.04.2012
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:3
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|09.04.2012
|48' -90'
|Малага (Малага)
|3:0
|Расинг (Сантандер)
|31.03.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:1
|Гранада (Гранада)
|25.03.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|22.03.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:3
|Севилья (Севилья)
|11.03.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|04.02.2012
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|11.12.2011
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|06.11.2011
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:0
|Расинг (Сантандер)