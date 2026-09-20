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ОФИ
Тахиархис Фонтас
Статистика
€ 1,80 млн
Тахиархис Фонтас - статистика
ОФИ
4 сентября 1995 (31)
#11 | Полузащитник
168 см | 65 кг
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
58' - 90'
Лига Европы, 1 тур
ОФИ
2 : 0
17.09.2026
Хоффенхайм
1' - 60'
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
1' - 78'
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
2 : 0
06.09.2026
Кифисиас
1' - 83'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
1' - 79'
Лига Европы, 4 раунд
ЦСКА София
0 : 2
27.08.2026
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
2 : 0
23.08.2026
Волос
64' - 90'
Статистика по турнирам
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Греция. Суперлига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
ОФИ
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
58' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
1' - 78'
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
2 : 0
06.09.2026
Кифисиас
1' - 83'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
1' - 79'
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
2 : 0
23.08.2026
Волос
64' - 90'
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