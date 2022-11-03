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Никос Энглезу
Статистика
Никос Энглезу - статистика
Завершил карьеру
11 июля 1993 (33), Никосия
#33 | Защитник
170 см
Кипр
Статистика
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
6
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Ренн
1 : 1
03.11.2022
АЕК
88' - 90'
Лига Европы, 5 тур
АЕК
3 : 3
27.10.2022
Динамо К
1' - 90'
53'
Лига Европы, 3 тур
Фенербахче
2 : 0
06.10.2022
АЕК
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Динамо К
0 : 1
15.09.2022
АЕК
77' - 90'
Лига Европы, 1 тур
АЕК
1 : 2
08.09.2022
Ренн
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
АЕК
3 : 0
25.08.2022
Днепр-1
1' - 90'
78'
Лига Европы, 4 раунд
Днепр-1
1 : 2
18.08.2022
АЕК
1' - 90'
16'
Лига Европы, 3 раунд
Партизан
2 : 2
11.08.2022
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
2 : 1
04.08.2022
Партизан
Был в запасе
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