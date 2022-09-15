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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - АЕК
Динамо К - АЕК: обзор матча 15 сентября 2022
Динамо К
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 2 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
8'
А. Гьюрчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - АЕК
83'
Желтая карточка
К. Пирич
77'
Замена
Н. Энглезу
️️️️
А. Гьюрчо
Желтая карточка
С. Сидорчук
76'
73'
Замена
Г. Наум
️️️️
П. Понс
73'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
В. Олатунжи
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
68'
64'
Замена
Г. Ледеш
️️️️
И. Тричковски
64'
Замена
Ойер
️️️️
Р. Мамас
63'
Желтая карточка
П. Понс
Замена
А. Беседин
️️️️
Д. Гармаш
46'
44'
Желтая карточка
Р. Мамас
42'
Желтая карточка
А. Гарсия
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Гьюрчо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
66
Рафаил Мамас
ОП
51
Омри Альтман
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Динамо К
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
51
Милош Гордич
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
6
Ойер
ОП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Имад Фараж
ПВ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
4-3-3
71
Бойко
44
Дубинчак
6
Забарный
34
Сирота
94
Кедзиора
8
Сидорчук
18
Андриевский
29
Буяльский
22
Кабаев
19
Гармаш
11
Цыганков
3-2-1-4
12
Пирич
26
Христофору
4
Томович
14
Гарсия
8
Понс
66
Мамас
51
Альтман
15
Миличевич
9
Гьюрчо
10
Тричковски
33
Олатунжи
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
19
Гармаш
41
Беседин
41
Беседин
19
Гармаш
9
Гьюрчо
33
Энглезу
33
Энглезу
9
Гьюрчо
10
Тричковски
7
Ледеш
7
Ледеш
10
Тричковски
66
Мамас
6
Ойер
6
Ойер
66
Мамас
8
Понс
29
Наум
29
Наум
8
Понс
33
Олатунжи
21
Лопеш
21
Лопеш
33
Олатунжи
Остались в запасе
Динамо К
АЕК
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
38
Иоаким Тумпас
ВР
51
Милош Гордич
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
11
Имад Фараж
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
51
Милош Гордич
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
11
Имад Фараж
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Динамо К - АЕК
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
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