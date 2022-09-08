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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Ренн
АЕК - Ренн: обзор матча 08 сентября 2022
АЕК
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
33'
Ойер
29'
А. Теате
90+4'
Л. Ассиньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Ренн
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Л. Ассиньон
Пас отдал
К. Сулемана
Замена
Г. Наум
️️️️
И. Фараж
90'
+3
Желтая карточка
К. Христофору
90'
83'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Л. Майер
Замена
Р. Лопеш
️️️️
В. Олатунжи
80'
Замена
П. Понс
️️️️
И. Тричковски
79'
69'
Желтая карточка
Б. Сантамария
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
О. Альтман
63'
58'
Замена
Б. Бурижо
️️️️
М. Аблин
58'
Замена
М. Терье
️️️️
Б. Мелинг
Замена
К. Христофору
️️️️
Р. Росалес
46'
ГОЛ! 1:1!
Ойер
Пас отдал
Р. Росалес
33'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Теате
Пас отдал
К. Сулемана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Ойер
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
51
Омри Альтман
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
51
Милош Гордич
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
8
Пере Понс
ОП
29
Гиоргос Наум
АП
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
35
Ноа Франсуа
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
3-2-1-1-3
12
Пирич
14
Гарсия
4
Томович
16
Росалес
6
Ойер
7
Ледеш
51
Альтман
11
Фараж
33
Олатунжи
10
Тричковски
15
Миличевич
3-3-1-2-1
30
Манданда
3
Трюффер
6
Родон
3
Теате
14
Траоре
7
Сантамария
24
Мелинг
14
Майер
7
Сулемана
29
Тайт
11
Аблин
16
Росалес
26
Христофору
26
Христофору
16
Росалес
10
Тричковски
8
Понс
8
Понс
10
Тричковски
11
Фараж
29
Наум
29
Наум
11
Фараж
33
Олатунжи
21
Лопеш
21
Лопеш
33
Олатунжи
51
Альтман
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
51
Альтман
14
Майер
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Майер
11
Аблин
27
Бурижо
27
Бурижо
11
Аблин
24
Мелинг
11
Терье
11
Терье
24
Мелинг
Остались в запасе
АЕК
Ренн
38
Иоаким Тумпас
ВР
51
Милош Гордич
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Ромэйн Салин
ВР
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
35
Ноа Франсуа
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
51
Милош Гордич
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
35
Ноа Франсуа
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча АЕК - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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