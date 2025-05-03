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Англия. Вторая лига
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Уолсолл
Кемар Руф
Статистика
€ 275 тыс
Кемар Руф - статистика
Уолсолл
6 января 1993 (33)
#7 | Нападающий
Англия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерби Каунти
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Дерби Каунти
0 : 0
03.05.2025
Сток Сити
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Халл Сити
0 : 1
26.04.2025
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Мидлсбро
1 : 0
01.03.2025
Дерби Каунти
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Мидлсбро
1 : 0
01.03.2025
Дерби Каунти
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Дерби Каунти
0 : 1
22.02.2025
Миллуолл
90' - 90'
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