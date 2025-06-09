Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вараздат Ароян
Статистика
Вараздат Ароян - статистика
Завершил карьеру
24 августа 1992 (34), Ереван
#33 | Защитник
185 см | 75 кг
Армения
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Китай. Суперлига 2024
Лига наций 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Казахстан. Премьер-лига 2023
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Казахстан. Премьер-лига 2021
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Армения
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
2 : 2
09.06.2025
Армения
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Косово
5 : 2
06.06.2025
Армения
Был в запасе
Главные новости
Видео
Месси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
Видео
Холанд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
Вчера, 22:55
Талалаев определил лучшего полузащитника РПЛ: «Мне такие нравятся»
Вчера, 22:00
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
Вчера, 21:25
12
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
Вчера, 21:08
2
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
Вчера, 20:59
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+