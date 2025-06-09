Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2025 Китай. Суперлига 2024 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Казахстан. Премьер-лига 2023 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Казахстан. Премьер-лига 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013