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Хасан Ахриев
Статистика
Хасан Ахриев - статистика
Завершил карьеру
3 июня 1994 (32)
#21 | Полузащитник
176 см | 70 кг
Россия
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-Нальчик
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/8 финала
Спартак
5 : 2
25.10.2017
Спартак-Нальчик
62' - 90'
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