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Алехандро Посуэло - статистика

Завершил карьеру
20 сентября 1991 (35), Севилья
#8 | Полузащитник
170 см
Испания
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Фейха
28
4
4
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фейха
0 : 2
26.05.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Холуд
2 : 0
21.05.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Фейха
2 : 0
17.05.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
11.05.2025
Аль-Фейха
1' - 82'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Фейха
2 : 1
02.05.2025
Дамак
1' - 90'
47'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Оруба
2 : 2
24.04.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Ахли
5 : 0
18.04.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Фейха
2 : 1
12.04.2025
Аль-Кадисия
1' - 90'
33'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фейха
1 : 1
06.04.2025
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Иттифак
0 : 2
15.03.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Фейха
0 : 2
07.03.2025
Аль-Хиляль
1' - 87'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Фейха
0 : 0
01.03.2025
Аль-Вахда
1' - 86'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Рияд
0 : 0
26.02.2025
Аль-Фейха
68' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Рияд
0 : 0
26.02.2025
Аль-Фейха
68' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Наср
3 : 0
07.02.2025
Аль-Фейха
1' - 70'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Фейха
0 : 0
31.01.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
27.01.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Фейха
1 : 0
20.01.2025
Аль-Холуд
1' - 88'
54'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.01.2025
Аль-Иттихад
1' - 73'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Дамак
2 : 2
05.12.2024
Аль-Фейха
1' - 90'
70'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
0 : 1
28.11.2024
Аль-Оруба
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
07.11.2024
Аль-Фейха
81' - 68'
76'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Фат
1 : 1
02.11.2024
Аль-Фейха
70' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
26.10.2024
Аль-Иттифак
1' - 9'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Хиляль
3 : 0
18.10.2024
Аль-Фейха
1' - 85'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Вахда
2 : 2
03.10.2024
Аль-Фейха
1' - 90'
74'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Фейха
2 : 0
29.09.2024
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Халидж
0 : 0
20.09.2024
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Фейха
0 : 5
14.09.2024
Аль-Раед
1' - 72'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Фейха
1 : 4
27.08.2024
Аль-Наср
62' - 90'
87'
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