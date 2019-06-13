Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алехандро Посуэло - новости

    #10 | Полузащитник
    Имя Алехандро
    Фамилия Посуэло
    Состав Без клуба
    Родной город Севилья
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 сентября 1991 (31 год)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    • Читайте нас: 
    11