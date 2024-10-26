Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Аль-Иттифак
Аль-Фейха - Аль-Иттифак: обзор матча 26 октября 2024
Аль-Фейха
26.10.2024, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Иттифак
28'
Р. Лопес
53'
А. Медран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Аль-Иттифак
90'
+1
Желтая карточка
А. Маду
Замена
М. Аль-Биши
️️️️
А. Аль-Хараджин
82'
Замена
Х. Аль-Каби
️️️️
Н. Аль-Харти
82'
73'
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Медран
Желтая карточка
А. Аль-Хараджин
69'
Замена
Р. Аль-Кааби
️️️️
Г. Цимирот
67'
59'
Замена
Витиньо
️️️️
А. Аль-Малки
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Медран
Пас отдал
Д. Вейналдум
48'
Желтая карточка
А. Аль-Малки
ГОЛ! 1:0!
Р. Лопес
Пас отдал
А. Аль-Хараджин
28'
24'
Желтая карточка
М. Аль-Олаян
Замена
А. Аль-Хараджин
️️️️
А. Посуэло
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
2
Vinicius Rangel
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К)
ПЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
42
Секо Фофана
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
6
Сауд Зидан
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
27
Redha Alabdullah
ЦФ
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
29
Majed Dawran
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
4-4-2
52
Москера
2
Аль-Рашиди
2
6
Смоллинг
22
Аль-Бакави
7
Аль-Харти
29
Шукуров
8
Посуэло
59
Цимирот
10
Сакала
31
Лопес
4-4-1-1
1
Родак
61
Аль-Отаиб
87
3
Маду
33
Аль-Олаян
88
Аль-Малки
23
Вейналдум
10
Медран
42
Фофана
67
Кошта
9
Экамби
59
Цимирот
60
Аль-Кааби
60
Аль-Кааби
59
Цимирот
Аль-Хараджин
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
Аль-Хараджин
8
Посуэло
8
Аль-Хараджин
8
Аль-Хараджин
8
Посуэло
7
Аль-Харти
77
Аль-Каби
77
Аль-Каби
7
Аль-Харти
88
Аль-Малки
11
Витиньо
11
Витиньо
88
Аль-Малки
10
Медран
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Медран
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Иттифак
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
27
Redha Alabdullah
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
27
Redha Alabdullah
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Иттифак
1
3
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
15
Офсайды
3
0
Количество передач
377
489
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Главный судья:
Mohammed Nasser Abu Shaqara, Saudi Arabia
Стадион:
Маджмаа Спортс Сити
Новости команд
Все
Аль-Фейха
Аль-Иттифак
«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
27 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Фейхи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Аль-Иттифака» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Фейха» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Фейхи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Аль-Фейха» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Аль-Фейха» – «Аль-Ахли»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
27 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Аль-Иттифака» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
19 октября
«Неом» – «Аль-Иттифак»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Неом» – «Аль-Иттифак»: кто победит в матче 9 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
16 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+