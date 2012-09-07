Люк Димеч - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Димеч
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валлетта
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1977 (46 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Димеч
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валлетта
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1977 (46 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальта
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|Был в запасе
|Дания
|6:0
|Мальта
|11.10.2013
|1' -90'
|Мальта
|1:4
|Чехия
|10.09.2013
|1' -90'
|Мальта
|1:2
|Болгария
|07.06.2013
|1' -90'
|Армения
|0:1
|Мальта
|59'
|26.03.2013
|1' -90'
|Мальта
|0:2
|Италия
|22.03.2013
|1' -90'
|Болгария
|6:0
|Мальта
|12.10.2012
|1' -90'
|Чехия
|3:1
|Мальта
|11.09.2012
|1' -90'
|Италия
|2:0
|Мальта
|07.09.2012
|1' -90'
|Мальта
|0:1
|Армения
|71'