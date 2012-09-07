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    Люк Димеч - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Люк
    Фамилия Димеч
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Валлетта
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 января 1977 (46 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальта 8 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 Был в запасе Дания 6:0 Мальта
    11.10.2013 1' -90' Мальта 1:4 Чехия
    10.09.2013 1' -90' Мальта 1:2 Болгария
    07.06.2013 1' -90' Армения 0:1 Мальта
    59'
    26.03.2013 1' -90' Мальта 0:2 Италия
    22.03.2013 1' -90' Болгария 6:0 Мальта
    12.10.2012 1' -90' Чехия 3:1 Мальта
    11.09.2012 1' -90' Италия 2:0 Мальта
    07.09.2012 1' -90' Мальта 0:1 Армения
    71'
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