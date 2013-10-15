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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Мальта
Дания - Мальта: обзор матча 15 октября 2013
Дания
15.10.2013, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
6 : 0
Завершен
Мальта
8'
М. Расмуссен
11'
Д. Аггер (П)
28'
А. Бьелланд
39'
Д. Аггер (П)
74'
М. Расмуссен
84'
Н. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Мальта
ГОЛ! 6:0!
Н. Нильсен
Пас отдал
Э. Ларсен
84'
82'
Замена
Р. Фенеч
️️️️
Э. Эррера
Замена
Н. Нильсен
️️️️
М. Расмуссен
75'
ГОЛ! 5:0!
М. Расмуссен
Пас отдал
М. Крон-Дели
74'
Желтая карточка
Д. Аггер
65'
Замена
Л. Андреасен
️️️️
К. Слот
65'
Замена
К. Куск
️️️️
К. Эриксен
53'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Аггер
39'
38'
Желтая карточка
А. Агиус
ГОЛ! 3:0!
А. Бьелланд
Пас отдал
П. Анкерсен
28'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Аггер
11'
10'
Желтая карточка
Д. Минтофф
ГОЛ! 1:0!
М. Расмуссен
Пас отдал
П. Анкерсен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
21
Эмиль Ларсен
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
17
Райан Камильери
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
11
Роуэн Мускат
ЦП
15
Джон Минтофф
ЦП
0
Эдвард Эррера
ЦП
8
Родерик Бриффа
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
19
Йеспер Йулсгор
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
0
Якоб Анкерсен
ЦП
0
Каспер Куск
ЦП
0
Леон Андреасен
ПП
0
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
18
Никлас Хелениус
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
2
Люк Димеч
ЦЗ
0
Шон Баджада
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Шмейхель
2
Анкерсен
4
Аггер
12
Бьелланд
8
Делэни
21
Ларсен
7
Квист
17
Слот
2
Крон-Дели
10
Эриксен
17
Расмуссен
3-5-2
12
Хабер
17
Камильери
5
Агиус
0
Мускат
11
Мускат
0
Эррера
8
Бриффа
7
Файлла
15
Минтофф
13
Шембри
9
Мифсуд
17
Расмуссен
0
Нильсен
0
Нильсен
17
Расмуссен
10
Эриксен
0
Куск
0
Куск
10
Эриксен
17
Слот
0
Андреасен
0
Андреасен
17
Слот
0
Эррера
6
Фенеч
6
Фенеч
0
Эррера
Остались в запасе
Дания
Мальта
19
Йеспер Йулсгор
ЦЗ
0
Якоб Анкерсен
ЦП
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
18
Никлас Хелениус
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
0
Шон Баджада
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
2
Люк Димеч
ЦЗ
19
Джастин Гриоли
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
4
Пол Фенеч
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
19
Йеспер Йулсгор
ЦЗ
0
Якоб Анкерсен
ЦП
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
18
Никлас Хелениус
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
0
Шон Баджада
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
2
Люк Димеч
ЦЗ
19
Джастин Гриоли
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
4
Пол Фенеч
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Дания - Мальта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Паркен
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