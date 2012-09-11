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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Италия - Мальта
Италия - Мальта: обзор матча 11 сентября 2012
Италия
11.09.2012, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
2 : 0
Завершен
Мальта
5'
М. Дестро
90+2'
Ф. Пелузо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Мальта
ГОЛ! 2:0!
Ф. Пелузо
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Э. Хогг
86'
Замена
Р. Камильери
️️️️
А. Мускат
Замена
С. Джовинко
️️️️
М. Дестро
82'
75'
Желтая карточка
Э. Коэн
71'
Желтая карточка
А. Шембри
69'
Замена
Э. Коэн
️️️️
Д. Богданович
Замена
Д. Паццини
️️️️
А. Ночерино
69'
51'
Желтая карточка
А. Мускат
Замена
Л. Инсинье
️️️️
А. Диаманти
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
16
Маттиа Кассани
ЛЗ
0
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
23
Алессандро Диаманти
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ПП
22
Маттиа Дестро
ЦФ
0
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
2
Люк Димеч
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
0
Эдвард Эррера
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
0
Даниэль Богданович
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
11
Андреа Поли
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
17
Фабио Борини
ЦФ
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
0
Шон Баджада
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
0
Этьенн Барбара
ЦФ
0
Жилберт Агиус
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
16
Кассани
0
Пелузо
15
Барцальи
19
Бонуччи
23
Ночерино
23
Диаманти
21
Пирло
8
Маркизио
0
Освальдо
22
Дестро
4-3-3
1
Хогг
5
Агиус
4
Борг
0
Мускат
2
Димеч
8
Бриффа
0
Эррера
4
Скайберрас
0
Богданович
13
Шембри
9
Мифсуд
23
Диаманти
10
Инсинье
10
Инсинье
23
Диаманти
23
Ночерино
7
Паццини
7
Паццини
23
Ночерино
22
Дестро
10
Джовинко
10
Джовинко
22
Дестро
0
Богданович
10
Коэн
10
Коэн
0
Богданович
0
Мускат
17
Камильери
17
Камильери
0
Мускат
Остались в запасе
Италия
Мальта
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Андреа Поли
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
17
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
0
Шон Баджада
ЦП
0
Этьенн Барбара
ЦФ
0
Жилберт Агиус
ЦФ
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Андреа Поли
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
17
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
0
Шон Баджада
ЦП
0
Этьенн Барбара
ЦФ
0
Жилберт Агиус
ЦФ
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Италия - Мальта
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Стадион:
Альберто Бралья
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