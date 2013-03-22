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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Мальта
Болгария - Мальта: обзор матча 22 марта 2013
Болгария
22.03.2013, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
6 : 0
Завершен
Мальта
6'
А. Тонев
38'
А. Тонев
47'
И. Попов
55'
Э. Гаргоров
68'
А. Тонев
78'
И. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Мальта
ГОЛ! 6:0!
И. Иванов
78'
71'
Замена
Р. Мускат
️️️️
П. Фенеч
Замена
Г. Сармов
️️️️
В. Гаджев
70'
ГОЛ! 5:0!
А. Тонев
Пас отдал
Г. Илиев
68'
Замена
Р. Димитров
️️️️
Й. Минев
63'
Желтая карточка
Й. Минев
62'
56'
Замена
Р. Камильери
️️️️
Р. Бриффа
Замена
В. Божинов
️️️️
Э. Гаргоров
56'
ГОЛ! 4:0!
Э. Гаргоров
Пас отдал
В. Гаджев
55'
ГОЛ! 3:0!
И. Попов
Пас отдал
Г. Миланов
47'
ГОЛ! 2:0!
А. Тонев
Пас отдал
Й. Минев
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Тонев
Пас отдал
Э. Гаргоров
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
6
Йордан Минев
ЛЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
14
Веселин Минев
ОП
22
Георгий Илиев
ОП
18
Владимир Гаджев
ОП
9
Ивелин Попов
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
0
Эмиль Гаргоров
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
2
Люк Димеч
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
0
Эдвард Эррера
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
4
Павел Виданов
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Христо Златински
ЦП
11
Радослав Димитров
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
10
Валерий Божинов
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
0
Эммануэль Мускат
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
11
Роуэн Мускат
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
0
Даниэль Богданович
ЦФ
3-3-4
13
Михайлов
6
Минев
16
Иванов
5
Бодуров
14
Минев
22
Илиев
18
Гаджев
9
Попов
0
Гаргоров
17
Миланов
20
Тонев
3-5-2
1
Хогг
2
Димеч
5
Агиус
0
Каруана
8
Бриффа
6
Фенеч
4
Фенеч
7
Файлла
0
Эррера
9
Мифсуд
13
Шембри
6
Минев
11
Димитров
11
Димитров
6
Минев
18
Гаджев
8
Сармов
8
Сармов
18
Гаджев
0
Гаргоров
10
Божинов
10
Божинов
0
Гаргоров
4
Фенеч
11
Мускат
11
Мускат
4
Фенеч
8
Бриффа
17
Камильери
17
Камильери
8
Бриффа
Остались в запасе
Болгария
Мальта
10
Христо Златински
ЦП
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
4
Павел Виданов
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
0
Эммануэль Мускат
ЦЗ
10
Эндрю Коэн
ЦП
12
Джастин Хабер
ВР
0
Алекс Мускат
ЦЗ
4
Гарет Скайберрас
ЦП
0
Даниэль Богданович
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
10
Христо Златински
ЦП
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
4
Павел Виданов
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Остались в запасе
0
Эммануэль Мускат
ЦЗ
10
Эндрю Коэн
ЦП
12
Джастин Хабер
ВР
0
Алекс Мускат
ЦЗ
4
Гарет Скайберрас
ЦП
0
Даниэль Богданович
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Болгария - Мальта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Эйтан Шмулевич
Стадион:
Васил Левски
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