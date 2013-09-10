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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Болгария
Мальта - Болгария: обзор матча 10 сентября 2013
Мальта
10.09.2013, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
1 : 2
Завершен
Болгария
78'
Э. Эррера
9'
Р. Димитров
59'
Э. Гаргоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Болгария
89'
Желтая карточка
С. Дьяков
Желтая карточка
Р. Фенеч
87'
86'
Желтая карточка
Н. Бодуров
86'
Желтая карточка
Д. Рангелов
Замена
Д. Каруана
️️️️
Р. Камильери
82'
81'
Замена
Х. Златински
️️️️
Г. Миланов
ГОЛ! 1:2!
Э. Эррера
Пас отдал
Т. Велла
78'
Замена
Т. Велла
️️️️
М. Мифсуд
77'
66'
Замена
С. Делев
️️️️
Т. Неделев
Замена
Р. Фенеч
️️️️
К. Файлла
66'
Желтая карточка
А. Шембри
64'
61'
Замена
Д. Рангелов
️️️️
Э. Гаргоров
59'
ГОЛ! 0:2!
Э. Гаргоров
Пас отдал
Г. Миланов
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Димитров
Пас отдал
Т. Неделев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
2
Люк Димеч
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
11
Роуэн Мускат
ЦП
0
Эдвард Эррера
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
16
Иван Иванов
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
18
Владимир Гаджев
ОП
14
Веселин Минев
ОП
11
Радослав Димитров
ЦП
0
Эмиль Гаргоров
ЦП
21
Светослав Дьяков
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
15
Джон Минтофф
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
6
Йордан Минев
ЛЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
22
Георгий Илиев
ОП
10
Христо Златински
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
10
Спас Делев
ЦФ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
15
Венцислав Христов
ЦФ
4-4-2
12
Хабер
2
Димеч
17
Камильери
0
Мускат
5
Агиус
11
Мускат
7
Файлла
4
Скайберрас
0
Эррера
13
Шембри
9
Мифсуд
2-2-5-1
13
Михайлов
16
Иванов
5
Бодуров
18
Гаджев
14
Минев
0
Гаргоров
8
Неделев
17
Миланов
9
Попов
21
Дьяков
11
Димитров
9
Мифсуд
16
Велла
16
Велла
9
Мифсуд
17
Камильери
0
Каруана
0
Каруана
17
Камильери
7
Файлла
6
Фенеч
6
Фенеч
7
Файлла
17
Миланов
10
Златински
10
Златински
17
Миланов
8
Неделев
10
Делев
10
Делев
8
Неделев
0
Гаргоров
8
Рангелов
8
Рангелов
0
Гаргоров
Остались в запасе
Мальта
Болгария
15
Джон Минтофф
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
1
Эндрю Хогг
ВР
4
Пол Фенеч
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
6
Йордан Минев
ЛЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
22
Георгий Илиев
ОП
20
Александар Тонев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
15
Джон Минтофф
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
1
Эндрю Хогг
ВР
4
Пол Фенеч
ЦП
Остались в запасе
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
6
Йордан Минев
ЛЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
22
Георгий Илиев
ОП
20
Александар Тонев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Мальта - Болгария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Национальный стадион
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