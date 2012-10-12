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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Мальта
Чехия - Мальта: обзор матча 12 октября 2012
Чехия
12.10.2012, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
3 : 1
Завершен
Мальта
34'
Т. Гебре Селасси
52'
Т. Пекхарт
67'
Я. Режек
38'
Р. Бриффа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Мальта
90'
Пенальти не реализован!
М. Мифсуд
87'
Замена
Р. Фенеч
️️️️
Ш. Баджада
87'
Замена
А. Аццопарди
️️️️
А. Шембри
Замена
Д. Лафата
️️️️
Т. Пекхарт
81'
Замена
В. Дарида
️️️️
П. Ирачек
73'
ГОЛ! 3:1!
Я. Режек
Пас отдал
Я. Плашил
67'
Замена
М. Петржела
️️️️
Ф. Райторал
61'
ГОЛ! 2:1!
Т. Пекхарт
Пас отдал
П. Ирачек
52'
38'
ГОЛ! 1:1!
Р. Бриффа
ГОЛ! 1:0!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
Д. Лимберски
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
17
Томаш Хюбшман
ЦП
0
Петр Ирачек
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
9
Ян Режек
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
2
Люк Димеч
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
0
Эдвард Эррера
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Чехия
23
Ярослав Дробны
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
0
Милан Петржела
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
14
Айтон Аццопарди
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
15
Джон Минтофф
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
3-2-3-2
1
Чех
12
Райторал
8
Лимберски
6
Сивок
3
Кадлец
4
Гебре Селасси
17
Хюбшман
0
Ирачек
13
Плашил
9
Режек
10
Пекхарт
4-4-2
1
Хогг
4
Борг
5
Агиус
0
Мускат
2
Димеч
0
Эррера
0
Баджада
4
Скайберрас
8
Бриффа
9
Мифсуд
13
Шембри
12
Райторал
0
Петржела
0
Петржела
12
Райторал
0
Ирачек
8
Дарида
8
Дарида
0
Ирачек
10
Пекхарт
21
Лафата
21
Лафата
10
Пекхарт
13
Шембри
14
Аццопарди
14
Аццопарди
13
Шембри
0
Баджада
6
Фенеч
6
Фенеч
0
Баджада
Остались в запасе
Чехия
Мальта
23
Ярослав Дробны
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
10
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
16
Теренс Велла
ЦФ
15
Джон Минтофф
ЦП
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
23
Ярослав Дробны
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
10
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
16
Теренс Велла
ЦФ
15
Джон Минтофф
ЦП
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Чехия - Мальта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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