Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Чехия
Мальта - Чехия: обзор матча 11 октября 2013
Мальта
11.10.2013, пятница, 21:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
1 : 4
Завершен
Чехия
47'
М. Мифсуд
3'
Т. Хюбшман
33'
Д. Лафата
51'
В. Кадлец
90'
Т. Пекхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Чехия
90'
+3
Замена
О. Ваньек
️️️️
Т. Пекхарт
90'
ГОЛ! 1:4!
Т. Пекхарт
Пас отдал
Ф. Райторал
Замена
Р. Фенеч
️️️️
К. Файлла
87'
85'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Д. Лафата
Замена
П. Фенеч
️️️️
Р. Камильери
80'
79'
Желтая карточка
Т. Сивок
Желтая карточка
М. Мифсуд
79'
73'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
В. Кадлец
Замена
А. Агиус
️️️️
Д. Каруана
57'
51'
ГОЛ! 1:3!
В. Кадлец
Пас отдал
Д. Лафата
ГОЛ! 1:2!
М. Мифсуд
Пас отдал
Р. Бриффа
47'
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лафата
Пас отдал
Ф. Райторал
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хюбшман
Пас отдал
Д. Лафата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
2
Люк Димеч
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
10
Эндрю Коэн
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
8
Родерик Бриффа
ЦП
15
Джон Минтофф
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
17
Томаш Хюбшман
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Пешице
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
5
Андре Агиус
ЦЗ
0
Эдвард Эррера
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
Чехия
16
Ян Лаштувка
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
0
Ондрей Мазух
ЦЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
0
Петр Ирачек
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
13
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-5-1
12
Хабер
2
Димеч
0
Мускат
0
Каруана
17
Камильери
11
Мускат
8
Бриффа
15
Минтофф
7
Файлла
10
Коэн
9
Мифсуд
4-4-2
1
Чех
12
Райторал
17
Сухи
6
Сивок
3
Кадлец
9
Докал
17
Хюбшман
13
Плашил
0
Гушбауэр
21
Лафата
14
Кадлец
0
Каруана
5
Агиус
5
Агиус
0
Каруана
7
Файлла
6
Фенеч
6
Фенеч
7
Файлла
17
Камильери
4
Фенеч
4
Фенеч
17
Камильери
21
Лафата
0
Ирачек
0
Ирачек
21
Лафата
Пекхарт
13
Ваньек
13
Ваньек
Пекхарт
14
Кадлец
10
Пекхарт
10
Пекхарт
14
Кадлец
Остались в запасе
Мальта
Чехия
0
Эдвард Эррера
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
1
Анри Бонелло
ВР
4
Гарет Скайберрас
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
16
Ян Лаштувка
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
0
Ондрей Мазух
ЦЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
0
Томаш Горжава
ЦП
Главный тренер
Йозеф Пешице
Остались в запасе
0
Эдвард Эррера
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
1
Анри Бонелло
ВР
4
Гарет Скайберрас
ЦП
Остались в запасе
16
Ян Лаштувка
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
0
Ондрей Мазух
ЦЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
0
Томаш Горжава
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Главный тренер
Йозеф Пешице
Статистика матча Мальта - Чехия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Национальный стадион
Новости команд
Все
Мальта
Чехия
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
12:32
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
Вчера, 00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
11 ноября
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Мальта – Андорра: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Мальта – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
12:32
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
Вчера, 00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
11 ноября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+