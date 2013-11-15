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    Йозеф Пешице

    Тренер
    Имя Йозеф
    Фамилия Пешице
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 12 февраля 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чехия 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.11.2013 Чехия 2 : 0 Канада
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