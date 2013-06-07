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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Армения - Мальта
Армения - Мальта: обзор матча 07 июня 2013
Армения
07.06.2013, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
0 : 1
Завершен
Мальта
8'
М. Мифсуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Мальта
90'
+3
Замена
Т. Велла
️️️️
М. Мифсуд
85'
Замена
Р. Мускат
️️️️
Р. Бриффа
83'
Желтая карточка
Р. Камильери
Замена
А. Саркисов
️️️️
Д. Маноян
66'
59'
Желтая карточка
Л. Димеч
57'
Замена
П. Фенеч
️️️️
Г. Скайберрас
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Э. Манучарян
46'
45'
+2
Желтая карточка
А. Мускат
16'
Желтая карточка
Р. Бриффа
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Мифсуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Роман Березовский
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
2
Люк Димеч
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
0
Эдвард Эррера
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Армения
22
Артур Арутюнян
ВР
0
Геворг Каспаров
ВР
4
Артур Авагян
ЛЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
0
Артур Юспашян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Артем Хачатуров
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Мальта
12
Марио Мускат
ВР
21
Гленн Заммит
ВР
10
Эндрю Коэн
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
17
Доминик Якоб Борг
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
14
Жан-Пьер Мифсуд Триганца
ЦФ
16
Теренс Велла
ЦФ
4-5-1
1
Березовский
5
Арзуманян
0
Алексанян
4
Восканян
13
Оганесян
6
Мкртчян
0
Озбилиз
8
Пиццелли
21
Маноян
18
Мхитарян
22
Манучарян
4-4-2
12
Хабер
0
Мускат
0
Каруана
17
Камильери
2
Димеч
0
Эррера
4
Скайберрас
7
Файлла
8
Бриффа
13
Шембри
9
Мифсуд
21
Маноян
11
Саркисов
11
Саркисов
21
Маноян
22
Манучарян
0
Мовсисян
0
Мовсисян
22
Манучарян
9
Мифсуд
16
Велла
16
Велла
9
Мифсуд
8
Бриффа
11
Мускат
11
Мускат
8
Бриффа
4
Скайберрас
4
Фенеч
4
Фенеч
4
Скайберрас
Остались в запасе
Армения
Мальта
22
Артур Арутюнян
ВР
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Артем Хачатуров
ЦП
4
Артур Авагян
ЛЗ
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
7
Артур Едигарян
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
14
Жан-Пьер Мифсуд Триганца
ЦФ
12
Марио Мускат
ВР
21
Гленн Заммит
ВР
10
Эндрю Коэн
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
17
Доминик Якоб Борг
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
22
Артур Арутюнян
ВР
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Артем Хачатуров
ЦП
4
Артур Авагян
ЛЗ
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
7
Артур Едигарян
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Остались в запасе
14
Жан-Пьер Мифсуд Триганца
ЦФ
12
Марио Мускат
ВР
21
Гленн Заммит
ВР
10
Эндрю Коэн
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
17
Доминик Якоб Борг
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Армения - Мальта
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Арнольд Хантер
(Фермана)
Стадион:
Республиканский
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