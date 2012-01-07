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Ариэль Науэльпан
Статистика
Ариэль Науэльпан - статистика
Завершил карьеру
15 октября 1987 (38), Буэнос-Айрес
#24 | Нападающий
187 см
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
9
2
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 0
07.01.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Расинг
0 : 0
18.12.2011
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
1 : 0
03.12.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
2 : 1
27.11.2011
Расинг
60' - 90'
75'
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
0 : 0
06.11.2011
Расинг
70' - 88'
88'
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
1 : 0
30.10.2011
Бетис
1' - 61'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 2
25.10.2011
Расинг
1' - 75'
62'
Испания. Примера, 9 тур
Расинг
0 : 1
22.10.2011
Эспаньол
68' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Расинг
1 : 1
01.10.2011
Райо Вальекано
1' - 63'
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
0 : 0
25.09.2011
Расинг
1' - 76'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4 : 0
18.09.2011
Расинг
65' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
0 : 0
11.09.2011
Леванте
80' - 90'
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