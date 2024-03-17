Статистика по турнирам

Дания. Суперлига 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Дания. Суперлига 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Дания. Суперлига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Дания. Суперлига 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Лига Европы 2019/2020 Дания. Плей-офф 2018/2019 Дания. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Дания. Плей-офф 2017/2018 Дания. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Дания. Плей-офф 2016/2017 Дания. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Голландия. Эредивизие 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011