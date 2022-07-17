Николай Бойлесен - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Бойлесен
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баллеруп
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Бойлесен
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баллеруп
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2022
|1' -72'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|02.10.2022
|89' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|18.09.2022
|71' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|10.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|90'
|02.09.2022
|46' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|31.07.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|24.07.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.07.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Хорсенс (Хорсенс)