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Николай Бойлесен
Статистика
Николай Бойлесен - статистика
Завершил карьеру
16 марта 1992 (34), Баллеруп
#20 | Защитник
185 см | 75 кг
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Чемпионат Европы 2020
Лига Европы 2019/2020
Дания. Плей-офф 2018/2019
Дания. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Дания. Плей-офф 2017/2018
Дания. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Дания. Плей-офф 2016/2017
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Голландия. Эредивизие 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 22 тур
Оденсе
0 : 2
17.03.2024
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Копенгаген
1 : 2
03.12.2023
Орхус
26' - 90'
48'
Дания. Суперлига, 16 тур
Виборг
2 : 1
25.11.2023
Копенгаген
1' - 70'
Дания. Суперлига, 15 тур
Копенгаген
0 : 0
12.11.2023
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
2 : 4
05.11.2023
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Копенгаген
4 : 0
28.10.2023
Видовре
77' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
1 : 3
26.08.2023
Силькеборг
1' - 59'
Дания. Суперлига, 5 тур
Видовре
0 : 2
18.08.2023
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
2 : 1
11.08.2023
Оденсе
1' - 59'
Дания. Суперлига, 3 тур
Копенгаген
4 : 0
05.08.2023
Рандерс
80' - 90'
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