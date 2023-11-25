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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Копенгаген
Виборг - Копенгаген: обзор матча 25 ноября 2023
Виборг
25.11.2023, суббота, 21:00
Дания. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Копенгаген
51'
И. Йенсен
90+2'
А. Джатта
39'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Копенгаген
ГОЛ! 2:1!
А. Джатта
Пас отдал
И. Йенсен
90'
+2
Замена
А. Джатта
️️️️
А. Эмента
84'
78'
Замена
Р. Барджи
️️️️
Э. Ахури
Замена
И. Саид
️️️️
Я. Бонде
75'
70'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
О. Стейнн Оскарссон
70'
Замена
Д. Вавро
️️️️
Н. Бойлесен
70'
Замена
К. Серенсен
️️️️
П. Анкерсен
66'
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
Замена
Ж. Мануэль Мбом
️️️️
М. Сендергор
62'
58'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
В. Классон
ГОЛ! 1:1!
И. Йенсен
51'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Э. Ахури
Желтая карточка
А. Эмента
30'
30'
Желтая карточка
К. Грабара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
19
Сержинью
ЛВ
13
Йеппе Греннинг
(К)
ОП
6
Мадс Сендергор
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
10
Исак Йенсен
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лунд
30
5
Залетел
23
Бундгор
5
Бюрги
13
Греннинг
6
Сендергор
6
Бонде
19
Сержинью
18
Эмента
10
Йенсен
4-1-3-2
25
Грабара
12
Йелерт
2
Анкерсен
20
Бойлесен
4
Дикс
21
Лерагер
99
Ахури
7
Классон
10
Эльюнусси
8
Фалк-Йенсен
9
Оскарссон
6
Сендергор
8
Мбом
8
Мбом
6
Сендергор
6
Бонде
19
Саид
19
Саид
6
Бонде
18
Эмента
20
Джатта
20
Джатта
18
Эмента
2
Анкерсен
3
Серенсен
3
Серенсен
2
Анкерсен
20
Бойлесен
3
Вавро
3
Вавро
20
Бойлесен
99
Ахури
19
Барджи
19
Барджи
99
Ахури
7
Классон
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Классон
9
Оскарссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
9
Оскарссон
Остались в запасе
Виборг
Копенгаген
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
12
Тео Сандер
ВР
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Виборг - Копенгаген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Viborg Stadion, Viborg
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